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    Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih

    Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek finale yükseldi.
    • AA
    • 11.06.2020 - 07:42
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    Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih

    Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

    Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.

    LEWANDOWSKİ 2. YARIDA FİNALİ GETİRDİ

    Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu.

    BAYERN MÜNİH, 24. KEZ FİNALDE

    Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.

    Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde "#blacklivesmatter" yazan formayla mücadele etti.

    Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

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