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- Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih
Almanya Kupası’nda ikinci finalist Bayern Münih
Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt’u 2-1 yenerek finale yükseldi.
- AA
- 11.06.2020 - 07:42
Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14. dakikada Ivan Perisic’in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Eintracht Frankfurt, 69. dakikada Danny da Costa ile 1-1’lik eşitliği sağladı.
LEWANDOWSKİ 2. YARIDA FİNALİ GETİRDİ
Bayern Münih 74. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Bayern Münih finalde Bayer Leverkusen’in rakibi oldu.
BAYERN MÜNİH, 24. KEZ FİNALDE
Bavyera ekibi 24. kez finalde mücadele edecek.
Eintracht Frankfurt, ırkçılığa dikkat çekmek amacıyla bu maçta üzerinde "#blacklivesmatter" yazan formayla mücadele etti.
Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.