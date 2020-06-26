Almeira, Guti ile yollarını ayırdı

Almeira, Guti ile yollarını ayırdı

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Alcorcon yenilgisiyle birlikte La Liga'ya direkt katılım şansını zora sokan Almeria'da, teknik direktör Guti'nin görevine son verildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Almeria kariyeri sona erdi.

Pandemi sonrası 4 maça çıkan Almeria, sadece 2 galibiyet alabildi. Son Alcorcon yenilgisi ise bardağı taşıran son damla oldu.

As gazetesinin haberine göre; Almeria, teknik direktör Guti ile yollarını ayırdı.

56 PUANLA 3. SIRADA

Almeria, 35 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde 56 puanla üçüncü sırada yer alıyordu.

Bitime 7 hafta kalan ikinci Real Zaragoza ile puan farkı 5'e çıkınca Guti'nin ayrılığı kaçınılmaz oldu. Almeria, Ağustos 2019'da Suudi iş adamı Turki Al-Sheikh tarafından satın alınmıştı.