Dolar
6.8555
-0.0072%
Euro
7.7017
0.113%
Altın
1762.49
-0.0567%
Borsa
115230.11
0.9559%
G. Altın
388.659
-0.0331%
Bitcoin
63121.15
-1.9051%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Almeira, Guti ile yollarını ayırdı

    Alcorcon yenilgisiyle birlikte La Liga'ya direkt katılım şansını zora sokan Almeria'da, teknik direktör Guti'nin görevine son verildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2020 - 13:36
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Almeira, Guti ile yollarını ayırdı #1

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti'nin Almeria kariyeri sona erdi.

    Pandemi sonrası 4 maça çıkan Almeria, sadece 2 galibiyet alabildi. Son Alcorcon yenilgisi ise bardağı taşıran son damla oldu.

    As gazetesinin haberine göre; Almeria, teknik direktör Guti ile yollarını ayırdı.

    56 PUANLA 3. SIRADA

    Almeria, 35 haftası geride kalan İspanya 2. Ligi'nde 56 puanla üçüncü sırada yer alıyordu.

    Bitime 7 hafta kalan ikinci Real Zaragoza ile puan farkı 5'e çıkınca Guti'nin ayrılığı kaçınılmaz oldu. Almeria, Ağustos 2019'da Suudi iş adamı Turki Al-Sheikh tarafından satın alınmıştı.

    Almeira, Guti ile yollarını ayırdı #2

    Görüş Bildir