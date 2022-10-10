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    Andre Pierre-Gignac'tan nefis frikik golü

    Andre Pierre-Gignac'tan nefis frikik golü

    Tigres forması giyen Andre Pierre-Gignac, Necaxa'ya attığı frikik golüyle izleyenlerin gözlerinin pasını sildi.
    • 10.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 09:27
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    Meksika ekibi Tigres, Liga MX mücadelesinde evinde Necaxa'yı ağırladı.

    Dakika 20'de Aquino'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan ev sahibi ekipte sahneye çıkan Andre Pierre-Gignac 2 gol atarak takımının 2-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Konuk ekipte de Facundo Batista, 50. dakikada kırmızı kart gördü.

    Frikikten nefis vurdu

    Dakikalar 60'ı gösterirken frikikte topun başına geçen Gignac, muhteşem bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, izleyenlerin de gözünün pasını sildi.

    İşte 36 yaşındaki Fransız futbolcunun muhteşem golü...

    Andre Pierre-Gignac'tan nefis frikik golü İZLE

    Andre Pierre-Gignac tan nefis frikik golü #1

    Andre Pierre-Gignac tan nefis frikik golü #2


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