Antonio Rüdiger, basın toplantısının ardından iftara yetişmeye çalıştı

Real Madrid'in Alman yıldızı Antonio Rüdiger, Elche maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. O anlarda iftar saatinin geldiğini gören oyuncu "Bitti mi? Ramazan... Ramazan." ifadelerini kullandı
İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi.
İspanyol devi, rakibini 4-1'lik skorla rahat geçti.
Karşılaşmada Real Madrid'in gollerini atan isimlerden biri de Antonio Rüdiger'di.
Rüdiger, mücadele sonrası basın toplantısında konuştu.
Basın toplantısının sonuna doğru ise ortaya gülümseten bir an çıktı.
"HER ŞEY BİTTİ Mİ? RAMAZAN... RAMAZAN"
Müslüman olduğu bilinen Alman savunmacı, telefonuna bakarak iftar saatinin geldiğini gördü.
İftara yetişmeye çalışan Rüdiger o anlarda verdiği tepkiyle gündem oldu.
Rüdiger'in, "Her şey bitti mi? Ramazan... Ramazan." dediği görüldü.
İşte o anlar...
