Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco’ya özel hediye

Fenerbahçe'de zor günler geçiren teknik direktör Domenico Tedesco'ya bir taraftardan anlamlı bir destek geldi.

Sarı-lacivertli bir taraftar, Tedesco'ya moral vermek amacıyla üzerinde Fatih Sultan Mehmet ile birlikte yer aldığı özel bir tablo hediye etti.

Dikkat çeken bu jest, teknik heyet ve çevresindekiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Aldığı hediye karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Tedesco'nun yüzündeki ifade dikkat çekti.

Taraftarın bu anlamlı desteği, takımın içinde bulunduğu süreçte moral kaynağı olarak yorumlandı.

BENZETME SORULMUŞTU

Öte yandan daha önce Tedesco’ya, sosyal medyada taraftarların yaptığı "Fatih Sultan Mehmet" benzetmesi sorulmuştu.

Tedesco, benzetmeyi duyduğunda tebessüm ederek, "Bunu daha önce görmedim" demişti.