Arsenal, Southampton karşısında beraberliği son dakikalarda aldı Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal sahasında 2 farklı geriye düşmesine rağmen Southampton'la 3-3 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde lider Arsenal ile lig sonuncusu Southampton ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken bu keyifli mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3 eşitlikle sona erdi.

Arsenal geriden geldi

Southampton ilk dakikada Alcaraz ve 14. dakikada Walcott'un golleriyle bir anda iki farklı öne geçti. 20. dakikada Martinelli farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıda Southampton 66. dakikada Caleta-Car'la bir kez daha farkı ikiye çıkarırken maçın son dakikalarında nefesler tutuldu. 88. dakikada Odegaard ve 90'da Saka attığı gollerle maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol çıkmayınca iki takım puanları paylaştı.

Haftaya şampiyonluk maçı oynanacak

Bu beraberlikle Arsenal, puanını 75 yaptı ve böylelikle beraberlik serisi de 3 maça çıkmış oldu. Manchester City, eksik iki maçını kazanırsa Arsenal'i geçmeyi başaracak. Southampton ise 24 puanda kaldı.

Premier Lig'de 33. haftada Lider Arsenal, 26 Nisan Çarşamba günü en yakın takipçisi Manchester City'e konuk olacak.