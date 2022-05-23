Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun son maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Villarreal'e 2-0 mağlup oldu.

Avrupa'da olduğu gibi La Liga'da da kötü bir sezon geçiren Katalan ekibi Barcelona, şampiyon Real Madrid'in ardından güçlükle ikinci sıraya yerleşebildi.

Barcelona, sezonu mağlubiyetle kapattı

Barcelona'yı son maçta 2-0 yenen Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.

Real Madrid'in ardından ikinci oldular

AA'nın haberine göre; Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Ligden düşen takımlar

La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.