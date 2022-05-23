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    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun son maçında Barcelona, sahasında ağırladığı Villarreal'e 2-0 mağlup oldu.
    • 23.05.2022 - 02:59
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    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi

    Avrupa'da olduğu gibi La Liga'da da kötü bir sezon geçiren Katalan ekibi Barcelona, şampiyon Real Madrid'in ardından güçlükle ikinci sıraya yerleşebildi.

    Barcelona, sezonu mağlubiyetle kapattı

    Barcelona'yı son maçta 2-0 yenen Villarreal'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri Alfonso Pedraza (Dk. 41) ve Moi Gomez (Dk. 55) attı.

    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi #1

    Real Madrid'in ardından ikinci oldular

    AA'nın haberine göre; Real Madrid'in şampiyon olduğu La Liga'yı 73 puanla 2. tamamlayan Barcelona, Atletico Madrid (71) ve Sevilla (70) ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

    Ligi 5. bitiren Real Betis UEFA Avrupa Ligi, 6. Real Sociedad ve 7. Villarreal ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi #2

    Ligden düşen takımlar

    La Liga'dan düşen takımlar ise Alaves, Levante ve Granada olarak sıralandı.

    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi #3


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