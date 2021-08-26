Bayern Münih, Almanya Kupası'nda Bremer SV'ye bir düzine gol attı

Bayern Münih, Almanya Kupası ilk tur maçında Bremer SV'yi 12-0 gibi tarihi bir skorla yenerek tur atladı.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, Almanya Kupası'na fırtına gibi bir giriş yaptı. Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda konuk olduğu 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye tam bir düzine gol atarak farkını hisettirdi.

MOTİNG'DEN 4, MOİSALA'DAN 3 GOL

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.

1997'DEN BERİ EN FARKLI GALİBİYET

Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.