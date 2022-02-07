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    Benzema'nın yokluğunu Asensio doldurdu

    La Liga'nın 23. haftasında, sahasında oynadığı maçta Granada'yı 1-0 mağlup eden Real Madrid, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:12
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    Benzema'nın yokluğunu Asensio doldurdu

    La Liga'nın 23. haftasonda Real Madrid, evinde Granada'yı ağırladı.

    İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Marco Asensio'nun (Dk.74) golüyle galibiyete uzanan Real Madrid, puanını 53'e çıkardı.

    EN YAKIN RAKİBİYLE PUAN FARKI 6

    Ligde ikinci sırada bulunan Sevilla'nın Osasuna deplasmanında berabere kalarak puan kaybetmesini iyi değerlendiren Madrid ekibi, en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

    Bu sonuçla, Granada ise 24 puanla 16. sıraya geriledi.

    Real Madrid, 24. haftada zorlu Villarreal deplasmanına gidecek.

    Benzema nın yokluğunu Asensio doldurdu #1


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