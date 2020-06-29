Berni yedek kulübesinde kırmızı kart gördü

Inter'in son 6 yıldır hiç oynamayan yedek kalecisi Tommaso Berni, bu sezon ikinci kez kırmızı kart gördü.

İtalyan basını, Inter'in 37 yaşındaki kalecisi Tommaso Berni'yi konuşuyor.

6 yıldır hiçbir resmi maçta forma giyemeyen İtalyan kaleci, iki kez kırmızı kart görerek ilginç bir istatistiğe imza attı.

Bu sezon 1-1 sona eren Cagliari maçında yedek kulübesinde kırmızı kart gören tecrübeli file bekçisi, son oynanan Parma mücadelesinde de oyundan atıldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

2014'ten bu yana Inter'in kadrosunda bulunan ve bu güne kadar hiçbir resmi maçta oynamayan Tommaso Berni'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

KARİYERİ BOYUNCA 9 MAÇ OYNADI

Geçen yaz 1 yıllığına kontratı yenilenen futbolcunun sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

Kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıkan Berni, geçmişte Lazio, Torino, Sampdoria ve Braga gibi takımların kadrosunda da yer aldı.

Berni şu anda kadrosunda bulunduğu Inter'in altyapısında yetişmişti.