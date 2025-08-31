Borussia Dortmund, Union Berlin'e 3 attı

Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi.

Borussia Dortmund, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren ilk iki golü Sehrou Guirassy attı.

Guirassy, 44 ve 58. dakikalarda ağları havalandırdı. Niko Kovac'ın ekibinde diğer golü 81. dakikada Felix Nmecha kaydetti.

SALİH OYNAMADI, KÖHN SONRADAN GİRDİ

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Salih Özcan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Galatasaray'dan Union Berlin'e transfer olan Derrick Köhn, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

DORTMUND, İLK KEZ KAZANDI

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve puanını 4 yaptı. Union Berlin, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Heidenheim deplasmanına gidecek. Union Berlin, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.