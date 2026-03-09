Brezilya Ligi'nde ortalık savaş alanına döndü: Tekme tokat birbirlerine girdiler!

Brezilya Ligi'nde Cruzeiro ve Atletico Minerio'nun karşı karşıya geldiği Campeonato Mineiro finalinde, dünya futbol kamuoyunun şaşkın gözlerle izlediği anlara sahne oldu.

Karşılaşmanın son bölümünde Atletico Mineiro kalecisi Everson ile Cruzeiro oyuncusu Christian arasındaki ikili mücadele sonrası tansiyon bir anda yükseldi.

FUTBOL MAÇI DEĞİL MEYDAN SAVAŞI!

Başlayan gerilim sonrası iki takım oyuncuları, maçın son anlarında büyük bir kavgaya tutuştu.

İki takımın yedek kulübesinin de sahaya girmesiyle birlikte ortalık tam bir kaosa döndü.

BİRBİRLERİNİ YUMRUKLAYANLAR, UÇAN TEKME ATANLAR...

Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, yaşanan tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı.

Kavganın en dikkat çeken anlarından biri de Lucas Romero’nun müdahalesiydi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ AYIRMAKTA ÇOK ZORLANDI

Romero, daha önce Matheus Henrique’nin darbe aldığı Everson’a uçan tekme savurdu.

Bir ara kavga öyle büyüdü ki güvenlik görevlileri ve askeri polis, olayları ayırmak için sahaya çağrıldı.

23 KIRMIZI KART ÇIKTI

Görevlilerin araya girmesiyle yatıştırılan kavga, hakemin 23 kırmızı kartı ile son buldu.

Maçın hakemi, yaşanan olaylar ve Hulk'un fiziksel müdahalesiyle ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlayarak federasyona sunduğu bildirildi.