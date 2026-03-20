Cristiano Ronaldo: Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun

Kariyerini 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'dan anlamlı bir mesaj geldi.

41 yaşındaki Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"HERKESİN RAMAZAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN"

Dünyaca ünlü yıldız isim, mesajında "Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Umarım aileniz ve sevdiklerinizle çok özel bir gün geçirirsiniz. Hepinize huzur ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz yıllarda da bayram mesajı paylaşan Ronaldo, bu sezon 26 karşılaşmaya çıktı.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı oyuncu, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 4 asistle mücadele etti.