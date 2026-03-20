Romanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Gaziantep FK'dan Deian Sorescu, Rizespor'dan Valentin Mihaila ve Alanyaspor'dan Ianis Hagi, Romanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Romanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosu açıklandı.
Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kadroda, yurt dışında forma giyen 12 oyuncu ve Romanya Süper Ligi'nden 14 futbolcu yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
SÜPER LİG'DEN 3 FUTBOLCU ALINDI
26 MART'TA OYNANACAK
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'ndaki maç, saat 20.00'de başlayacak.
Romanya, Türkiye'yi geçmesi durumunda play-off finalinde 31 Mart Salı günü Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
