Cristiano Ronaldo kariyerindeki 970'inci gole ulaştı

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği lider Al Nassr, sahasında üçüncü sıradaki Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 2 golle geçti. Bir kez daha ağları havalandıran Portekizli yıldız, kariyerindeki gol sayısını 970'e yükseltti.
Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Nassr ile Al Ahli karşı karşıya geldi.
Ev sahibi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Lider Al Nassr'a kritik 3 puanı getiren golleri 76. dakikada Cristiano Ronaldo ve 90'da Kingsley Coman kaydettti.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
GOL SAYISINI 970'E ÇIKARDI...
41 yaşındaki Portekizli yaşayan efsane, kariyerindeki gol sayısını 970'e çıkardı.
Bu sonuçla Al Nassr puanını 79'a yükselterek maç fazlasıyla ikinci Al Hilal'in 8 puan önüne geçti.
Üçüncü Al Ahli ise 66 puanda kaldı.
Şampiyonluk için 4 maçı kalan Al Nassr ligde gelecek hafta Al-Qadsiah deplasmanına çıkacak.
BİN GOL HEDEFİNE ULAŞMADAN BIRAKMAYACAK
Al Ahli ise evinde Akhdoud'u ağırlayacak.
Öte yandan kariyerinde 1000 gole ulaşmak isteyen Ronaldo, bu hedefe ulaşmayan futbolu bırakmak istemiyor.
Al Nassr formasıyla 100 golü geçen yıldız futbolcu, dört farklı kulüp ve milli takımında 100 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olmuştu.