Ferdi Kadıoğlu'na Manchester United kancası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, bu sezon oynadığı oyunla adeta parmak ısırttı.

Performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız ismin Manchester United'ın radarına girdiği iddia edildi.

Buna göre Kırmızı Şeytanlar, uzun süredir takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

MANCHESTER UNITED, FERDİ'Yİ İZLİYOR

TeamTALK’un haberine göre; Manchester United'ın, Ferdi’yi uzun süredir izlediği ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde, Brighton’ın 26 yaşındaki sol bek için 42 milyon pound değer biçtiği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun hem savunmadaki istikrarlı görüntüsü hem de hücumdaki katkısıyla Manchester United scoutlarının dikkatini çektiği aktarıldı.

42 MİLYON POUND DEĞER BİÇİLDİ

Milli futbolcunun sahadaki enerjisi de öne çıkarılan detaylar arasında yer aldı. Ferdi

Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla 38 maça çıktı.

Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Ferdi, Premier Lig'de bu sezon 7 kez maçın oyuncusu seçildi.

Milli yıldızımız harika performansının ödülünü bir kez de ayın oyuncusu seçilerek aldı.