Fenerbahçe'de eleştirilerin odağındaki Ederson'a talip çıktı

Fenerbahçe'de son dönemde tartışılan isimlerin başında kaleci Ederson Moraes geliyor...

Rizespor maçında yediği hatalı gol ve Galatasaray derbisindeki kırmızı kartı nedeniyle Fenerbahçe'de eleştirilerin odak noktası haline gelen Ederson'a talip çıktı.

ARAPLAR NABIZ YOKLAMAYA BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, menajeri aracılığıyla Ederson için nabız yoklamaya başladı.

Ederson konusunda kısa süre içerisinde sarı lacivertli kulüple resmi temasında da kurulacağı belirtildi.

11 MİLYON EURO MAAŞI VAR

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, sezon başında Manchester City'den 11 milyon euro bonservis ve 11 milyon euro maaşla transfer edilmişti.

Ederson, Fenerbahçe formasıyla 36 resmi maça çıkıp 13'ünde kalesini gole kapattı ve 23 maçta 35 gol yedi.