Danimarka'da ırkçı sunucu Soren Lippert, Faslı futbolcu Boufal ve annesini maymuna benzetti.

Katar 2022 Dünya Kupası'na damgasını vuran Fas Milli Takımı, başarısıyla takdir topladı.

Turnuvanın favorilerini eleyen Faslı futbolcuların bazıları sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Boufal'ın annesine sarılmasının ardından Danimarka'dan skandal görüntüler geldi.

Maymunların sarılmasını gösterdi

Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunuculuk yapan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken, maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi.

Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak, "Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı sunucudan Faslılara ırkçılık ViDEO

Danimarka Milli Takımı, Fransa, Avustralya ve Tunus'un bulunduğu D Grubu'nu 1 puanla sonucu tamamlamıştı.