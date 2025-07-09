Diogo Jota'nın mirası ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcusu Diogo Jota, 3 Temmuz tarihinde trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Forvet oyuncusu, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirmişti.

MİRASI GÜNDEM OLDU

Kazadan 10 gün önce 13 yıllık hayat arkadaşı ve 3 çocuğunun annesi Rute ile evlenen Jota'nın, ailesine bıraktığı miras ise gündem oldu.

Daily Mail'in haberine göre; sadece yeşil sahalardaki başarısıyla değil, finansal zekası ve ailesine olan bağlılığıyla da dikkat çeken Portekizli milli futbolcunun mirası 40 milyon euroyu aşabilir.

LIVERPOOL'DA SEVİYE ATLADI

2018'de İngiltere Premier Lig'e gelen ve aradan geçen zamanda dikkate değer bir servet biriktiren 28 yaşındaki oyuncu, Wolverhampton'da haftalık yaklaşık 44 bin euroluk bir maaşla başladı ancak Liverpool'da adeta seviye atladı.

Jota'nın sözleşmesi önce haftalık yaklaşık 96,2 bin euroya daha sonra ise 2027'ye kadar 162 bin euroya yükseldi.

Son sözleşmesi toplamda 25,3 milyon euro değerindeydi.

JOTA'NIN MAL VARLIĞI

Kendi imaj hakları şirketi Minute J Ltd.'yi kuran Diogo Jota, Nike ve EA Sports gibi markalarla ortaklık yaptı ve kendi e-spor takımı Luna Galaxy'yi oluşturdu.

Jota'nın ayrıca değeri 1,2 milyon euronun üzerinde olan lüks otomobillerden oluşan değerli bir koleksiyonu da bulunuyor.

Bunların arasında bir Range Rover Sport, bir Porsche 911 Turbo S, bir Ferrari 488, bir Audi Q7 ve bir Mercedes-Benz G63AMG var.

Portekizli oyuncunun, 2022'de Liverpool'un lüks bir mahallesinde 2,3 milyon eurodan fazla bir fiyata satın aldığı malikanesi bulunuyor.

Jota, beş yatak odası, bir sinema odası, bir kapalı havuz ve bir oyun odası bulunan evde eşi Rute ve çocuklarıyla birlikte yaşıyordu.

LIVERPOOL'DAN VEFA

Öte yandan Record'un haberine göre; Liverpool, önemli bir dayanışma örneği göstererek Jota'nın kalan iki yıllık sözleşmesi için oyuncunun ailesine yaklaşık 16,8 milyon euroluk bir meblağ ödeyecek.