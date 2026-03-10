Arda Turan ve Fatih Terim’den sürpriz buluşma

Ünlü teknik adam Fatih Terim, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'e ziyarette bulundu.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan, Fatih Terim'in ziyaretini paylaşarak kendisine teşekkür etti.

TERİM ZİYARET ETTİ, TURAN PAYLAŞTI

Turan paylaşımına, "Hocamdan muhteşem bir gece sürprizi. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz hocam; Sizi çok seviyoruz." notunu düştü.

Terim'in ziyaretine ilişkin Shakhtar Donetsk'ten de bir paylaşım geldi.

Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efsane Türk teknik direktörü Fatih Terim, İstanbul'da Shakhtar'ı ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

HAZIRLIKLARINI İSTANBUL'DA YAPIYOR

Öte yandan Perşembe günü Konferans Ligi'nde Lech Poznan ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk, hazırlıklarını İstanbul'da Kasımpaşa'nın tesislerinde sürdürüyor.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçlarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak için başvuruda bulunmuş ancak bu talep UEFA tarafından reddedilmişti.