Emirhan İlkhan, direkt kırmızı kart gördü!

İtalya Serie A'nın 26. hafta maçında Genoa ile Torino karşı karşıya geldi.

Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Genoa, 3-0'lık skorla kazandı.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri, 22. dakikada Norton Cuffy, 40. dakikada Caleb Ekuban ve 83. dakikada Junior Messias kaydetti.

EMİRHAN, DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Torino'da ilk devrenin uzatma anlarında ise rakibine çok sert bir faul yapan Emirhan İlkhan, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Yaptığın faulün ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Emirhan, kırmızı kartla birlikte büyük üzüntü yaşadı.

Emirhan rakibinden özür dileyerek soyunma odasına gitti.

(Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır.)

SIRADAKİ MAÇLARI

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da haftayı 27 puanla noktaladı.

Serie A'nın bir sonraki maçında Genoa, Inter deplasmanına gidecek. Torino, Lazio'yu konuk edecek.