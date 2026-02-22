Nesibe Aydın, Emlak Konut'u yendi

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Emlak Konut'u 75-66 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Nesibe Aydın ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.
TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 75-66'lık skorla ev sahibi takım Nesibe Aydın oldu.
Nesibe Aydın, sezondaki 11. galibiyetini alırken Emlak Konut, 6. yenilgisini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Cemil Uygül, Ali Osman Kanık, Sait Nedim Çelik
Nesibe Aydın: Davis 15, Bone 30, Pelin Gülçelik 5, Green 11, Yağmur Önal 9, Turner 2, Büşra Akgün 3, Melike Yalçınkaya, Derin Yaya
Emlak Konut: Thomas 28, Delaere, Gizem Başaran Turan 4, Berfin Sertoğlu 2, Macaulay 7, Ceren Akpınar 8, Melek Uzunoğlu 6, Holesinska 11
1. Periyot: 12-11
Devre: 34-27
3. Periyot: 45-42
Beş faulle çıkan: 32.45 Melike Yalçınkaya (Nesibe Aydın), 37.40 Macaulay (Emlak Konut)