Ziraat Bankkart, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 20. haftasında Ziraat Bankkart ile Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Ziraat Bankkart oldu.
Ligde bu sezonki 17'nci galibiyetini elde eden lider Ziraat Bankkart, puanını 50'ye yükseltti.
Alanya Belediyespor ise 14'üncü mağlubiyetini yaşadı.
102 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Erkan Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Jokela, Hilmi Şahin)
Alanya Belediyespor: Çağatay Durmaz, Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Mojarad, Saadat, Batuhan Avcı (Zeka Çağatay Kır, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Seganov, Marshall, İbrahim Emet, İsmail Koçak)
Setler: 25-13, 25-20, 22-25, 25-17
Süre: 102 dakika