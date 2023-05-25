Enes Ünal, çapraz bağının koptuğunu açıkladı

İspanya LaLiga'nın 36. hafta mücadelesinde Getafe deplasmanda Real Betis'i 1-0 yendi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 6. dakikada dizinden sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Saha içindeki tedavisinin ardından sakatlığının ciddi olduğu anlaşılan Enes, gözyaşlarıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Enes bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağ diz çapraz bağlarında kopma olduğunu duyurdu.

Milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, size kötü bir haberim var. Dün akşamki poziyonda çapraz bağım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Yalan olmasın, büyük bir hedef için çabalarken ve kendimi kariyerimde büyük adımlar atıyormuş gibi hissederken… Benim için büyük bir darbe oldu. Şimdi yapılacak 2 şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek, ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum. Pişman olmak benim için bir seçenek değil ve hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."