Enes Ünal'ın yeni teknik direktörü Jose Bordalas oldu İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiği bildirildi.

AA

La Liga'da zor günler geçiren ve küme düşme tehlikesi yaşayan İspanyol ekibi Getafe'de bir teknik direktör değişikliği yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Quique Sanchez Flores ile yollar ayrılmıştı

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.

Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.