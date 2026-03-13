Eric Cantona'dan savaş tepkisi: Başkan cepheye ilk giden olmalı

Fransız futbolunun en önemli isimlerinden olan Eric Cantona, savaş kararları alan siyasi liderleri sert bir dille eleştirdi.

Cantona, liderlerin güvenli ofislerde oturup savaş kararı aldığını ancak cepheye gönderilenlerin gençler olduğunu söyledi.

"CEPHEYE İLK GÖNDERİLEN KİŞİ BAŞKAN OLMALI"

Cantona, "Bir başkan savaşa karar verirse, cepheye ilk gönderilen kişi kendisi olmalı" ifadelerini kullandı.

Eric Cantona, liderlerin cepheye gitmek zorunda olması durumunda daha az savaş yaşanacağını belirtti.

Cantona ayrıca, savaşların sadece askerleri değil sivilleri ve çocukları da etkilediğini da sözlerine ekledi.

FİLİSTİN'E VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

Öte yandan Cantona, daha önce İsrail'in Filistin topraklarındaki zulmüne sessiz kalmayan isimlerden olmuştu.

Filistin'e verdiği destekle bilinen Cantona sosyal medya hesabından İsrail işgali altındaki Beytüllahim'de bulunan Aida mülteci kampının takımı "Lajee Celtic Club" formasını giyerek paylaşımda bulunmuştu.