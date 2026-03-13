N'Golo Kante, İstanbul'daki yeni evine taşındı: Asistan teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin yeni transfer N'Golo Kante, sarı-lacivertlilerdeki görevine devam ederken İstanbul'daki yaşamını da kurmaya başladı.

Deneyimli futbolcunun, şehrin merkezine yakın ve altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih ettiği öğrenildi.

3+1 DAİREDE OTURUYOR

Yıldız ismin, bu sayede günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabileceği bir yaşam alanı oluşturduğu belirtildi.

Vole'den Onur Tuğrul'un aktardığı bilgilere göre; kulüp yönetimi, Kante'ye yaşamını kolaylaştırmak amacıyla asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler sunarken Fransız yıldız, bu teklifleri bir bir reddetti.

ASİSTAN TEKLİFİNİ REDDETTİ: İŞ ÇIKARMAYI SEVMEM

Kante'nin, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleriyle nazikçe cevap verdiği ifade edildi.

34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta forma giydi.

Kante, bu maçlarda gol ve asist katkısı veremedi.