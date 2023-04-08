Erling Haaland, rekorlara devam ediyor Manchester City'nin Southampton'ı 4-1 mağlup ettiği maçta sakatlıktan geri dönen Erling Haaland 2 gol attı ve Premier Lig'de gol sayısını 30'a çıkararak rekor kırdı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City ile Southampton karşı karşıya geldi. St. Mary's Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.

City, 4 golle kazandı

Manchester City, sakatlıktan geri dönen Erling Haaland'ın 45. dakikada attığı golle devreyi önde tamamladı.

Jack Grealish, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı. Erling Haaland, 68. dakikada sahneye yeniden çıktı ve durum 3-0 oldu. Southampton 72. dakikada Sekou Mara'nın attığı golle farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmada son golü 75. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti.

Haaland, 27 maçta 30 gol atarak rekoru kırdı

Erling Haaland, bu maçtaki golleriyle birlikte ligde 27 maçta 30 gole ulaştı. Norveçli golcü, bu gol sayısına en az maçta ulaşan futbolcu olarak rekor kırdı.

Haaland'ın attığı ilk golde asist yapan Kevin De Bruyne ise ligde 100 asiste ulaştı.

Manchester City, Arsenal'i takipte

Bu galibiyetin ardından Manchester City, 67 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Southampton ise 23 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 31. sahasında Leicester City'yi konuk edecek. Southampton, Crystal Palace'ı ağırlayacak.