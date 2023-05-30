Eski Portolu Walter, kilolarıyla gündemde Brezilyalı futbolcu Walter, futbol hayatına ülkesinde devam ediyor. 33 yaşındaki forvetin son hali görenleri şaşırtıyor.

Porto'nun 2010 yılında International'den 6 milyon euroya transfer ettiği Walter, kilo problemleri nedeniyle bir türlü bekleneni verememişti.

Çeşitli takımlara kiralanan ve 100 kiloya ulaşmasının ardından sözleşmesi sona eren Walter, kariyerine Brezilya'da devam ediyor.

Futbol hayatına devam ediyor

33 yaşındaki futbolcu, Serie D takımlarından Pelatos forması giyiyor. Kilolarıyla dikkat çeken Walter'ın fotoğrafı, sosyal medyada da alay konusu oldu.

Brezilyalı forvet, bu sezon 5 maçta 1 gol kaydetti.