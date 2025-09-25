FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünya tarihinin gördüğü en büyük insanlık suçlarından birine imza atıyor.

65 binden fazla masumun hayatını kaybettiği saldırılarda durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Öyle ki İsrail'e yönelik dünyanın her alanına tepkiler yükselirken bir çağrı da FIFA ve UEFA'ya yapılmıştı.

İSRAİL'İ TURNUVALARDAN MENEDİN ÇAĞRILARI GELDİKÇE SUSUYORLAR

Rusya'ya karşı anında yaptırım uygulayarak Rus kulüplerini turnuvalardan meneden FIFA ve UEFA, İsrail'e ise adeta üç maymunu oynuyor.

FIFA ve UEFA'nın bu ikiyüzlü tavrı dikkat çekmeyi sürdürürken son olarak dün Birleşmiş Milletler'den (BM) bir çağrı daha yükseldi.

BİR ÇAĞRI DA BM'DEN GELDİ

Birleşmiş Milletler raportörleri, 23 Eylül’de Filistin’deki soykırım nedeniyle İsrail’in uluslararası futbol turnuvalarından menedilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “İşgaldeki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA’ya ülke takımı olarak İsrail’in uluslararası futboldan menedilmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

FIFA BAŞKANI INFANTINO: BEN DE AĞLIYORUM

FIFA ve UEFA’dan çağrıya henüz bir yanıt gelmezken bir etkinlikte konuşan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Infantino, "Hepimiz biliyoruz ki, ne yazık ki, bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da, dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum. Çatışmaların yaşandığı 80 ülke var ve olan biteni gördüğümüzde hepimiz acı çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Infantino, "İnsanların özünde kötü değil, iyi olduğuna inanıyorum. Kendimize inanmalıyız ve sevgili liderler, biz size inanıyoruz. Dünyada barışa ihtiyacımız var." dedi.