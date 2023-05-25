Fiorentina'yı mağlup eden Inter üst üste ikinci kez İtalya Kupası zaferini yaşadı Inter, İtalya Kupası finalinde Fiorentina'yı 2-1 yenerek üst üste ikinci, toplamda ise dokuzuncu kez kupanın sahibi oldu.

AA

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, İtalya Kupası finalinde son olarak 2000-2001 sezonunda kupayı müzesine götüren Fiorentina ile kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan Fiorentina oldu. 3. dakikada ani gelişen Fiorentina hücumunda Jonathan Ikone'nin soldan ceza sahası içine doldurduğu topu Nicolas Gonzales ağlara gönderdi: 1-0

Inter'den bu gole yanıt 29. dakikada Lautaro Martinez'den geldi. Marcelo Brozovic'in ara pasında Fiorentina savunmasının arkasına sarkan Arjantinli golcü karşılaşmaya denge getirdi: 1-1

37. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı Inter hücumunda Nicolo Barella'nın sağdan ceza sahasına ortasında Lautaro Martinez zor pozisyondaki vuruşuyla topu ikinci kez Fiorentina ağlarına yolladı ve mavi-siyahlıları öne geçirdi: 2-1.

Inter ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Hakan Çalhanoğlu alkışlandı

Maçın ikinci yarısında iki takım da birbirlerinin kalesinde karşılıklı tehlikeli pozisyonlara girdi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83. dakikada yerini Roberto Gagliardini’ye bırakırken Inter taraftarları milli futbolcumuzu performansından ötürü alkışladı.

Karşılaşmanın son anlarında özellikle Fiorentina, Inter kalesine beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı.

Böylece Inter, 1-0 geriye düştüğü final müsabakasını 2-1 kazanarak İtalya Kupası'nda geçen senenin ardından bu yıl da mutlu sona ulaştı.

Inter'in 9'uncu, Hakan Çalhanoğlu'nun 2'inci İtalya Kupası zaferi

Inter tarihinde 9'uncu kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken bu kupayı en çok kazananlar sıralamasında 14 kupa ile zirvede yer alan Juventus'un ardından aynı sayıda kupa kazandığı Roma ile ikinci sırayı paylaştı.

2017'den bu yana İtalya'da top koşturan ve 2021'den beri Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu kariyerinde ikinci kez İtalya Kupası sevinci yaşadı.

Daha önce yine Inter ile 2 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşayan Hakan'ın İtalya'da kazandığı kupa sayısı da 4'e yükseldi.