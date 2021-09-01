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    Frankfurt, Kostic'in transferini engellemek için yanlış mail verdi

    Frankfurt, Kostic'in transferini engellemek için yanlış mail verdi

    Lazio ile transfer görüşmeleri tıkanan Filip Kostic'in takımı Eintracht Frankfurt'un yanlış mail adresi vererek resmi teklif verilmesini engellediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 13:14
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    Joaquin Correa'nın boşluğunu doldurmak için Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic'i isteyen Lazio görüşmelerde bir sonuç elde edememişti.

    MAİL ADRESİNİ YANLIŞ VERDİLER

    Ancak bu transferin gerçekleşmemesindeki en büyük problemin oyuncunun takımı Frankfurt'un Lazio'ya yanlış mail adresi vererek resmi teklifi engellemesi olduğu öğrenildi.

    Frankfurt, Kostic in transferini engellemek için yanlış mail verdi #1

    İDMANLARA ÇIKMAK İSTEMİYOR

    İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; bu ilginç yöntemi Kostic'in menajeri anladı ve Sırp futbolcuya iletti. Aldığı  bu haberle şoke olan 28 yaşındaki oyuncu Alman takımıyla idmanlara çıkmayı reddediyor.

    Durumu sahtekarlık olarak gören Kostic'in resmi makamlara şikayet edip etmeyeceği merak konusu oldu.

    Sırp futbolcu bu sezon 2 Bundesliga maçında 176 dakika sahada yer almıştı.

    Frankfurt, Kostic in transferini engellemek için yanlış mail verdi #2

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