Frankfurt, Kostic'in transferini engellemek için yanlış mail verdi

Lazio ile transfer görüşmeleri tıkanan Filip Kostic'in takımı Eintracht Frankfurt'un yanlış mail adresi vererek resmi teklif verilmesini engellediği ortaya çıktı.

Joaquin Correa'nın boşluğunu doldurmak için Eintracht Frankfurt'tan Filip Kostic'i isteyen Lazio görüşmelerde bir sonuç elde edememişti.

MAİL ADRESİNİ YANLIŞ VERDİLER

Ancak bu transferin gerçekleşmemesindeki en büyük problemin oyuncunun takımı Frankfurt'un Lazio'ya yanlış mail adresi vererek resmi teklifi engellemesi olduğu öğrenildi.

İDMANLARA ÇIKMAK İSTEMİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; bu ilginç yöntemi Kostic'in menajeri anladı ve Sırp futbolcuya iletti. Aldığı bu haberle şoke olan 28 yaşındaki oyuncu Alman takımıyla idmanlara çıkmayı reddediyor.

Durumu sahtekarlık olarak gören Kostic'in resmi makamlara şikayet edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Sırp futbolcu bu sezon 2 Bundesliga maçında 176 dakika sahada yer almıştı.