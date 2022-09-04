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    Fransa'ya Igor Tudor damgası

    Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'yı çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor, sezon başında göreve geldiği takımında tartışmaların hedefi olmuştu.Tudor, Fransa'da sezona iddialı bir giriş yaptı.
    • 04.09.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 10:32
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    Fransa'ya Igor Tudor damgası

    Marsilya''nın Teknik Direktör'ü Igor Tudor, sezon başında takımın başına geçtiğinde taraftarlar tarafından istenmemişti.

    Oyuncuların takımda istemediği iddia edilen Tudor, Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'le de sorun yaşamıştı. Bu olumsuzluklardan sonra Tudor, Marsilya'da adeta işleri tersine çevirdi.

    Ülkemizde görev aldıktan sonra Avrupa'ya gitmişti

    Bir dönem Galatasaray'ı ve Karabükspor'u da çalıştıran ve eleştirilerin odağında olan Igor Tudor, sarı-kırmızılı takımın ardından Avrupa'nın farklı ekiplerinde görev aldı.

    Fransa ya Igor Tudor damgası #1

    Marsilya, mağlubiyet yüzü görmedi

    Fransa'da yeni sezona oldukça iyi başlayan Marsilya, sezon öncesi yaşanan sıkıntıları atlatmışa benziyor. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi almayan Marsilya, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak PSG ile aynı puanda averajla ikinci sırada bulunuyor. Tudor'un öğrencileri, taraftarlarının da güvenini kazanmayı başardı.

    Fransa'da işleri tersine döndüren Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham, Frankfurt ve Sporting'in olduğu grupta yer alacak. Ligue 1'de gelecek hafta Marsilya, Lille'i sahasında konuk edecek.

    Fransa ya Igor Tudor damgası #2


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