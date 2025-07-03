Gianni Infantino'dan Diogo Jota için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.
"FUTBOL CAMİASI TARAFINDAN ÇOK ÖZLENECEK"
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın vefatını duyduğumda çok üzüldüm. Henüz 28 yaşında olan Diogo, o zamana kadar harika bir kariyer geçirmişti ve önünde çok güzel yıllar vardı, kardeşi Andre ise Penafiel de başarılıydı. Her ikisi de onları tanıyan herkes ve dünya çapındaki futbol camiası tarafından çok özlenecek.
"HUZUR İÇİNDE YATSINLAR"
Infantino, şu notu paylaştı:
FIFA ve daha geniş futbol ailesi adına, düşüncelerim aileleri ve arkadaşlarıyla, Liverpool, Penafiel ve Portekiz Futbol Federasyonundaki herkesle birlikte. Huzur içinde yatsınlar.
KAZA İSPANYA'DA OLDU
Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.