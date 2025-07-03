Gianni Infantino'dan Diogo Jota için taziye mesajı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

"FUTBOL CAMİASI TARAFINDAN ÇOK ÖZLENECEK"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'nın vefatını duyduğumda çok üzüldüm. Henüz 28 yaşında olan Diogo, o zamana kadar harika bir kariyer geçirmişti ve önünde çok güzel yıllar vardı, kardeşi Andre ise Penafiel de başarılıydı. Her ikisi de onları tanıyan herkes ve dünya çapındaki futbol camiası tarafından çok özlenecek.