Güney Kıbrıs'taki aşırı sağcı ELAM üyesi, Fenerbahçe'yi şikayet etti

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupası mücadelesinde 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord'u, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Sarı-lacivertliler maçı 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi.

"KUZEY KIBRIS'A GELİN"

Maçta saha çevresindeki panolara yansıtılan "Come to Northern Cyprus" (Kuzey Kıbrıs'a gelin) reklamları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) rahatsızlık yarattı.

Rum basınında yer alan haberlere göre aşırı sağcı ELAM üyesi Evgenios Hamboullas, yazıların "siyasi propaganda" olduğunu iddia ederek UEFA'ya mektup göndererek Fenerbahçe aleyhine şikayette bulundu.

UEFA’YA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Hamboullas, mektubunda Avrupa'daki tüm statlarda benzer reklamlara izin verilmemesi gerektiğini savunarak UEFA'dan önlem almasını talep etti.

Demokratik Seferberlik'ten (DİSY) daha önce milletvekili olan Evgenios Hamboullas, aşırı sağcı ELAM'a Limasol'dan milletvekili adayı olmak üzere bu yılın başında katılmıştı.