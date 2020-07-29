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- Hakan Çalhanoğlu'nun performansı alkış alıyor
Hakan Çalhanoğlu'nun performansı alkış alıyor
Milan'ın ve milli takımımızın yıldız ismi Hakan Çalhanoğlu, Kaka’dan bu yana üst üste 5 maçta gole katkı veren ilk Milan orta sahası oldu.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 22:43
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan ile karşı karşıya geldi. Luigi Ferraris Stadı'ndaki mücadeleyi Milan 4-1'lik skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller, 4. ve 58. dakikalarda Zlatan Ibrahimovic, 54. dakikada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ve 90+2 dakikada Leao'dan geldi.
ÇALHANOĞLU YİNE MÜTHİŞ OYNADI
Ibrahimovic'in 2. golünde de asisti yapan ve 62. dakikada kenara gelen Hakan Çalhanoğlu, Kaka'dan sonra [12 yıl] Milan'da üst üste 5 maçta gol katkısı yapan ilk orta saha oyuncusu oldu.
Milli oyuncumuz, pandemi arasının ardından 11 maçta 6 gol ve 8 asistlik çılgın bir performansa da ulaştı.
Hakan Çalhanoğlu'nun son 5 maçı
1 gol 2 asist V Parma
1 gol 1 asist V Bologna
0 gol 2 asist V Sassuolo
1 gol 0 asist V Atalanta
1 gol 1 asist V Sampdoria
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