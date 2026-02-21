Hull City, Queens Park Rangers'a yenildi

İngiltere Championship'te bu sezon play-off mücadelesi veren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde son haftalarda istediği sonuçları alamıyor.

Ligde son olarak sahasında Queens Park Rangers'a 3-1 kaybeden Hull City, Championship'te oynadığı son 3 maçta galibiyet alamadı.

Sergej Jakirovic'in ekibi Hull City, ligdeki son 3 maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 3 puandan uzak kaldı.

TOPLAM 4 MAÇ

Bu süreçte FA Cup'ta Chelsea'ye de kaybeden Hull City, toplamda 4 maçtır galibiyet alamıyor.

Championship'te şu ana kadar 32 maç oynayan Hull City, bu maçlarda 54 puan topladı.

GELECEK HAFTA MAÇI

Ligde son olarak sahasında Queens Park Rangers'a kaybeden Hull City, gelecek hafta sahasında bu kez Derby County'yi ağırlayacak.