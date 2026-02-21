Ozan Kabak yine sahne aldı! Köln ile Hoffenheim yenişemedi

Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle bitti.

Ev sahibi Köln, 15. dakikada Ragnar Ache'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Hoffenheim'da 45. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak, attığı golle durumu 1-1 yaptı.

Deplasmanda oynadığı maçın 60. dakikasında Andrej Kramaric ike 2-1 öne geçen Hoffenheim skoru koruyamadı.

Köln'de Said El Mala, 63. dakikada bulduğu golle maçın 2-2 bitmesini sağladı.

14 MAÇTA 4 GOL ATTI

Bu sezon 14. lig maçında 4. golüne ulaşan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.

LİGDEKİ SON DURUM

Ligde üçüncü sırada olan Hoffenheim puanını 46'ya yükseltti. Alt sıralar ile arayı açmak isteyen Köln puanını 24 yaptı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Köln, Augsburg'a konuk olacak. Hoffenheim, St.Pauli'yi ağırlayacak.