İlginç anlar! İspanya LaLiga'da top güvercine çarptı

İspanya LaLiga'nın 27. hafta mücadelesinde Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ile Pellegrino Matarazzo'nun çalıştırdığı Real Sociedad karşı karşıya geldi.

Metropolitano'da oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Atletico Madrid oldu.

ATLETICO'DAN ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Atletico'ya üç puanı; 5. dakikada Alexander Sörloth ile Nicolas Gonzalez'in 67 ve 81'de kaydettiği goller getirdi.

Sociedad'ın golleri ise 9'da Carlos Soler ve 68'de Mikel Oyarzabal'dan geldi.

Atletico bu galibiyetle puanını 54'e çıkardı ve 3. sırada konumlandı. Sociedad ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

Atletico Madrid gelecek hafta sahasında Getafe ile karşılaşacak. Sociedad ise Osasuna'yı konuk edecek.

Atletico Madrid - Real Sociedad maçının ilk yarısında ise sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

GÜVERCİNE TOP GELDİ

Atletico'nun korner organizasyonunda top, sahaya giren güvercine çarptı.

Jose Gimenez, yaralanan güvercini oyun alanının dışına çıkardı.

Ortaya çıkan bu anlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.