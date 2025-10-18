Abone ol: Google News

Inter, Roma'ya şans tanımadı

Inter, Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Roma'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 23:51
  • Inter, Serie A'nın 7. haftasında Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
  • Inter, Ange-Yoan Bonny'nin 6. dakikada attığı golle maçı kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
  • Haftaya Inter, Napoli ile Roma ise Sassuolo ile oynayacak.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Hakan Çalhanoğlu ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta Roma, sahasında Inter'i konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadelenin 6. dakikasında Inter, Ange-Yoan Bonny'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Inter'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

HAKAN, 62 DAKİKA SAHADA KALDI

62. dakikada Inter'de Hakan Çalhanoğlu yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

INTER, GALİP GELDİ

İkinci yarıda iki ekibin de atakları golle sonuçlanmayınca Inter, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

INTER, MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonucun ardından Inter, puanını 15'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin 8. haftasında Inter, Napoli'ye konuk olacak. Roma ise Sassuolo deplasmanına çıkacak.

