Inter, Simone Inzaghi ile yollarını ayırdı

AA & Ensonhaber

Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, bugün deneyimli teknik direktör Simone Inzaghi ile yaptığı görüşmenin ardından mavi-siyahlı kulüp tarafından resmi bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Inzaghi’nin Inter tarihindeki en fazla maça çıkan teknik adamlardan biri olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

Kulüp ile Simone Inzaghi’nin yolları karşılıklı anlayış ve mutabakatla ayrılmıştır. Bu karar, toplantının hemen ardından alınmıştır. Inzaghi'nin görevi süresince gösterdiği tutku, profesyonellik ve özveri, taraftarlar, oyuncular, yönetim ve kulüp çalışanları tarafından takdirle anılacaktır. Teknik adamımız, Inter’in başarı defterine önemli katkılar yapmış ve özellikle 20. şampiyonluk olarak tarihe geçen ikinci yıldızın kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştur.

"SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Kulübün resmi internet sitesinde ayrıca Inzaghi’nin veda mektubu da paylaşıldı. Mektubunda, kendisine duyulan güven ve destek için teşekkür eden Inzaghi, şu ifadeleri kullandı:

Tam dört yıl süren bu yolculuğun ardından Inter’den ayrılma zamanı geldi. Bu süreçte her şeyimi ortaya koydum. Bugün yaşadığımız bu zor günde, kısa süre önce yapılan görüşmemizin ardından, bu minnettarlık duygusunu bir kez daha dile getirmek istiyorum. Samimiyetle ve karşılıklı saygıyla, bu harika serüveni birlikte sonlandırmaya karar verdik. Son sözümü, desteklerini hiç esirgemeyen; zor anlarda benimle birlikte ağlayan, zaferlerimizde ise sevinçle kutlayan milyonlarca mavi-siyahlı taraftara adıyorum: Sizleri asla unutmayacağım.

INTER'E 4 YILDA 6 KUPA KAZANDIRDI

Temmuz 2021’de Inter’in başına geçen Inzaghi, kulübe bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası ve üç İtalya Süper Kupası kazandırdı. Ayrıca takımı, 2023 ve 2025 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseltmeyi başardı.

Ancak, Inzaghi yönetimindeki Inter bu sezon lig, kupa ve Avrupa arenalarında başarıya ulaşamadı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain karşısında alınan 5-0’lık ağır mağlubiyet, deneyimli teknik adamın takımındaki geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan, İtalyan spor medyası, Inzaghi’nin kariyerine Suudi Arabistan’ın güçlü kulüplerinden Al-Hilal’de devam edeceğini iddia etti.