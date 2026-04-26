Inter, Torino karşısında iki puan bıraktı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Torino ile Inter karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico di Torino'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Inter, 23. dakikada Marcel Thuram ve 61. dakikada Yann Bisseck'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Torino, 70. dakikada Emirhan İlkhan'ın asisti ve Giovanni Simeone'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

Ev sahibi ekip, 79. dakikada Nikola Vlasic'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK BEKLEDİ

Emirhan İlkhan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, yedek bekledi.

INTER 10 PUAN FARKLA LİDER

3 hafta sonra puan kaybeden lider Inter, puanını 79 yaptı ve en yakın takipçisi Napoli'nin 10 puan önünde yer aldı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Torino, puanını 41 yaptı.

Inter, gelecek hafta Parma'yı konuk edecek. Torino ise Udinese deplasmanına gidecek.