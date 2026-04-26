İsmail Yüksek: Bir şey diyemiyorum!

Süper Lig’in 31’inci haftasında Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Osimhen, 67’nci dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 83’üncü dakikada Torreira kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 74’e yükseltirken, Fenerbahçe 67 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Galatasaray derbisi sonrası konuştu.

"KONUŞAMIYORUM!"

Milli futbolcu, "Anlatamıyorum ki... Konuşamıyorum! Dilim varmıyor artık her hafta! Çok üzücü bir durum. Geçen hafta da söyledim utanç verici bir durum! Bu kadar gelmiş taraftarın önünde böyle bir skor yakışmıyor. Bu armaya, oyuncu grubuna yakışmıyor." dedi.

"BİR ŞEY DİYEMİYORUM"

İsmail Yüksek, "Özür dilemek istiyorum ama kabul göreceğini düşünmüyorum taraftarımız üzerinde! Bir şey diyemiyorum!" diye konuştu.