Abone ol: Google News

İskoçya Lig Kupası'nı Celtic'i yenen St. Mirren kazandı

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, Celtic'i yenerek tarihinde 5. kez kupa sevinci yaşadı

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 22:12
İskoçya Lig Kupası'nı Celtic'i yenen St. Mirren kazandı
  • St. Mirren, İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Marcus Fraser ve Jonah Ayunga'nın golleriyle kazanılan bu zafer, St. Mirren'in tarihindeki 5. kupası oldu.
  • Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy ile henüz galibiyet elde edemedi.

İskoçya Lig Kupası finalinde Celtic'i 3-1 mağlup eden St. Mirren, şampiyon oldu.

Hampden Park'ta oynanan maçta St. Mirren'e kupayı getiren golleri 2. dakikada Marcus Fraser ile 64 ve 76. dakikalarda Jonah Ayunga attı. Celtic'in tek golünü ise 23. dakikada Reo Hatate kaydetti.

5. KUPA ZAFERİ

80 bin nüfuslu Paisley kasabasının takımı olan St. Mirren, tarihindeki ikinci Lig Kupası, toplamda ise 5. kupa zaferini yaşadı.

3. MAÇINI DA KAYBETTİ

Müzesinde 120 kupa bulunan Celtic ise yeni teknik direktörü Wilfried Nancy yönetimindeki 3 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Eshspor Haberleri