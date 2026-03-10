Galatasaray, Liverpool'u ön alan baskısıyla yıkacak

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u ağırlıyor.

İlk maçtan avantajlı skoru elde etmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı planını belirledi.

Sarı-kırmızılı takım, Juventus maçındaki gibi ön alanda rakibe nefes aldırmayacak.

ÖN ALANDA NEFES ALDIRMAK YOK

Rakip savunmanın zaaflarını ezberleyen hücumcular, İngiliz ekibinin tüm hatlarını kesip skora gidecek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final isteyen Galatasaray, Liverpool karşısında ilk maçta avantaj arıyor.

Teknik heyet ise haftalardır yaptığı planlamalarda finale gelirken İstanbul'dan galibiyeti cebine koyarak İngiltere'ye gitmenin hesabı içinde...

Okan Buruk da dev maça hücum ağırlıklı bir kadro hazırladı.

JUVENTUS TAKTİĞİNE DEVAM

5-2 kazanılan Juventus maçında 10 numarada Yunus Akgün'ü kullanan Buruk, Liverpool sınavına Gabriel Sara ile başlayacak.

Juventus'u önde baskılı oyunla boğan ve İtalya'ya farklı skorla giden Galatasaray, aynı taktiği Liverpool'a uygulayacak.

BOEY VE LANG HAMLESİ

Beşiktaş kadrosundan farklı olarak ilk 11'de Sallai-Boey değişikliği olacak.

Derbide süre almayan ve dinlenen Noa Lang da hücumda Sane yerine tercih edilebilir.