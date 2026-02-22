İspanyol basını, Arda Güler'i hedef aldı

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 25. haftasında deplasmanda Osasuna karşısında sahadan 2-1 yenilgiyle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, ilk yarıyı Ante Budimir'in golüyle önde kapatırken, Vinicius Jr. 73. dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Ancak maçın son anlarında Raul Garcia'nın golü, Osasuna'ya üç puanı getirdi.

ARDA 83 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıktı ve 83. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi.

İspanyol basını, Arda'nın performansını farklı açılardan değerlendirdi.

MARCA: "TAKIM BUNU HİSSEDİYOR"

Marca, Arda'nın ilk yarıda kanatlara açıldığını ve Federico Valverde ile iyi iş birliği yaptığını yazdı; ancak ikinci yarıda neredeyse oyunda etkisiz kaldığını belirtti:

Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor. Türk oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şut, mucizevi bir şekilde kaleyi bulmadı. Ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna'nın golüne dönüşüyordu.

AS: "ETKİSİZDİ"

AS, genç oyuncunun destek bulamayınca etkisiz kaldığını vurguladı:

Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna'ya karşı ortada pek yoktu.

MUNDO DEPORTIVO: "SÖNÜK KALDI"

Mundo Deportivo, Arda'nın genel performansının sönük kaldığını ifade etti:

Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı.

SPORT: "VASAT BİR PERFORMANS"

Sport ise haberde, Arda'dan vasat bir performans geldiğini, maçın büyük bölümünde sahada olmasına rağmen hücumlarda etkisiz kaldığını ve savunmada zayıf kaldığını belirtti:

Türk oyuncudan vasat bir performans geldi; maçın neredeyse tamamında sahadaydı. Hücumlarda etkisiz kaldı ve savunmada zayıftı. Osasuna oyuncuları onun arkasında kolayca boşluklar bulup sayısal üstünlük sağladı.