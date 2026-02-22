Sami Uğurlu: Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz var

Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi.

Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Uğurlu, 1 puanın bile kendileri için iyi sayılacağını ancak bunu almayı başaramadıklarını belirtti.

"MÜCADELE GÜCÜMÜZ VAR"

Galibiyet için geldiklerini ifade eden Uğurlu, "Son dakikalarda, oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar var. İşte orada biraz kalite gerekiyor, biraz daha o bitiricilik gerekiyor. Lig çok uzun, 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var. Mücadele gücümüz de var." diye konuştu.

"TELAFİ ETMEMİZ GEREKİYOR"

Sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

Ne olursa olsun, her dakikasında bırakmadan, sonuna kadar konsantre olarak bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var. En kısa sürede, ilk maçtan itibaren bunu kesinlikle telafi etmemiz gerekiyor.