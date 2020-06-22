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    İspanyol basını: Messi ile Griezmann idmanda kavga etti

    İspanyollar, Messi'nin aralarında sorun olduğu söylenen Griezmann ile antrenmanda kavga ettiğini, teknik direktör Setien'in ikiliyi zorlukla ayırdığını yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2020 - 16:45
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    İspanyol basını: Messi ile Griezmann idmanda kavga etti #1

    Sevilla ile 0-0 berabere kalan ve La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da 'gerginlik' başladı.

    Barça'nın süperstarı Lionel Messi'nin, bu yıl birçok kez aralarında sorun olduğu iddiaları olan Antoine Griezmann ile idmanda 'kavga ettiği' kaydedildi.

    SETİEN AYIRDI

    İspanyol basınında yer alan detaylara göre, ciddi anlamda tartışma yaşayan ikiliyi teknik direktör Setien ile oyuncular zorlukla ayırdı.

    Barcelona'da son dönemde Inter'den Lautaro Martinez'in transferinin gerçekleştirileceği ve Antoine Griezmann'ın Manchester United'a gönderileceği yazılıyordu.

    İspanyol basını: Messi ile Griezmann idmanda kavga etti #2

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