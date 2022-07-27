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    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı

    Japonya'da oynanan bir maç sırasında yanardağ patladı ancak hakem maçın 90 dakikasını da oynattı.
    • 27.07.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:11
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    Kagoshima United’ın stadında oynanan maç esnasında Japonya’da, Sakurajima yanardağı patladı. Patlama anı kameralara yansıdı.

    Görevliler bölgeden uzaklaşmaları için taraftarlara uyarıda bulunurken, karşılaşmanın hakemi maçın oynanmasında bir sakınca görmedi

    Hakem maçı devam ettirdi

    Yetkililer uzaklaşın anonsu yaptı. Hakem ise uyarılara aldırmayarak maçı 90 dakika oynattı.

    Japonya Futbol Federasyonu’nun hakemi incelemeye aldığı belirtilirken, oyuncular sağlık testlerinden geçmek üzere hastaneye kaldırıldı.

    İşte o anlar:

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı İZLE

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı #1

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı #2

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı #3

    Japonya’da maç esnasında yanardağ patladı #4


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