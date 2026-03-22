Jose Mourinho, maç öncesi gözyaşlarını tutamadı

Portekiz Ligi'nin 27. haftasında Benfica, sahasında Vitoria Guimaraes'i 3-0 mağlup etti ve puanını 65'e yükseltti.

Karşılaşmanın gollerini 14. dakikada Gianluca Prestianni, 55. dakikada Vangelis Pavlidis ve 74. dakikada kendi kalesine Beni Mukendi attı.

Maç öncesi ise duygu dolu anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç öncesinde Silvino Louro için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe'nin eski çalıştırcısı Jose Mourinho, eski Portekizli kaleci ve uzun süre teknik ekibinde yer alan Louro için gözyaşlarını tutamadı.

Uzun süren bir hastalığının ardından 67 yaşında hayata gözlerini kapayan Silvino, futbolu bıraktıktan sonra yaklaşık 20 yıl boyunca Mourinho'nun takımlarında kaleci antrenörü olarak görev aldı.